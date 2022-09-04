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Общество4 сентября 2022 10:37

В мэрии Новосибирска объяснили почему изменился автобусный маршрут №96

С 1 октября начнут функционировать новые автобусы
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
С 1 октября на линии будут новые автобусы.

С 1 октября на линии будут новые автобусы.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В мэрии Новосибирска назвали причину изменения маршрута автобуса №96. Известно, что с 27 августа автобус стал обслуживать один перевозчик, хотя до этого их было несколько.

- С ними были расторгнуты договора. Был проведен анализ и выяснилось, что с начала текущего года фактический выпуск транспортных средств на линию не превышал 7-8 единиц с количеством рейсов не более 40%, - рассказали КП-Новосибирск в мэрии города Новосибирска.

Как уточнили в администрации города, с 27 августа по 30 сентября на линию выйдут 16 автобусов в будние дни, а в выходные – 14. С 1 октября стабильно в рейс будут выходить 20 автобусов с кондиционерами, бескондукторной системой оплаты, с видеонаблюдением.

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