В мэрии Новосибирска объяснили почему изменился автобусный маршрут №96

С 1 октября на линии будут новые автобусы. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В мэрии Новосибирска назвали причину изменения маршрута автобуса №96. Известно, что с 27 августа автобус стал обслуживать один перевозчик, хотя до этого их было несколько.

- С ними были расторгнуты договора. Был проведен анализ и выяснилось, что с начала текущего года фактический выпуск транспортных средств на линию не превышал 7-8 единиц с количеством рейсов не более 40%, - рассказали КП-Новосибирск в мэрии города Новосибирска.

Как уточнили в администрации города, с 27 августа по 30 сентября на линию выйдут 16 автобусов в будние дни, а в выходные – 14. С 1 октября стабильно в рейс будут выходить 20 автобусов с кондиционерами, бескондукторной системой оплаты, с видеонаблюдением.

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