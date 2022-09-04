В Новосибирской области пропали два пенсионера

Пенсионеры пропали 3 сентября. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области пропало два пенсионера: 67-летняя Светлана Алексеевна Ракишевская (Ковалевская) и 80-летний Анатолий Николаевич Титов. О них ничего неизвестно с 3 сентября.

- Пенсионерка пропала в Калининском районе города Новосибирска, а мужчина может быть как в селе Новобибиево Болотинского района, в городе Бердске или в Новосибирске, - говорится в ориентировке от волонтеров «Лизаалерт». – У мужчины проблемы со здоровьем, дезориентирован. Он ушел и взял с собой тапочки.

Как уточняют в поисково-спасательном отряде, пенсионерка вышла на прогулку и не вернулась.

Известно, что Светлана Алексеевна была одета в светло-бежевое пальто, темно-синюю с белым узором блузку, темно-синие бриджи и черные туфли. Ее рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

- Анатолий Титов был одет в светло-бежевую ветровку, черный свитер с белыми полосами, светло-серые брюки, черные туфли, светло-бежевая кепка, - описывают мужчину волонтеры.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении пенсионеров, сообщите по номерам 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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