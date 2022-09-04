Взрыв проходил в карьере. Фото: скриншот из видео пресс-службы АО «Искитимцемент».

В Новосибирской области мощный взрыв сняли на видео. Как оказалось, в Чернореченском карьере Искитимского района проводились плановые взрывные работы.

- Работы проводились в карьере с известняком. Он служит одним из основных компонентов в производстве цемента, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе АО «Искитимцемент».

Подрывные работы проводятся 1-2 раза в месяц. Взрыв длится всего 10 секунд, зато подготовка – долгая. Специалисты определяют место для закладки взрывчатого вещества и рассчитывают его мощность.

Напомним, что «Искитимцемент» единственный завод по производству цемента в Новосибирской области.

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