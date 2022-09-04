Новосибирцы пожаловались на рушащийся балкон в доме на ОбьГЭС

Под рушащимся балконом ходят дети. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске жители дома на ОбьГЭС пожаловались на рушащийся балкон. Он находится в Советском районе на улице Часовая.

- Требуется капитальный ремонт, разрушается сама плита. Под балконом, находится проезжая часть и пешеходный переход, - сообщается в посте в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам автора поста, под балконом часто проходят школьники. Плюс ко всему у дома есть проблемы с крышей. Ее постоянно размывает от дождя из-за неправильно установленного слива.

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