Мужчину доставили до берега. Фото: скриншот из видео "МАСС (16+)"
Новосибирский рыбак уснул в лодке на реке Обь. Инцидент произошел вечером 3 сентября недалеко от острова Кораблик.
- На телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в районе ж/д моста Комсомольский в районе острова Кораблик по реке Обь плывёт резиновая лодка и в ней спит рыбак, - говорится в группе «МАСС (16+)».
На место выехали спасатели. Они нашли лодку с мужчиной одновременно с другими рыбаками и доставили новосибирца на берег. После профилактической беседы мужчину передали родным и друзьям, которые уже потеряли его.
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