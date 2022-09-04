Спасатели трижды за начало месяца доставали собак. Фото: vk.com/mass54

Новосибирские спасатели достали собаку из ямы. Инцидент произошел в Калининском районе на улице Осоавиахима.

- Собака провалилась в яму во дворе. На место выехали спасатели. Когда достали животное, то отдали ее хозяину, - говорится в группе «МАСС (16+)».

За 4 дня спасатели три раза оказывали помощь собакам, которые падали в колодец. В первых двух случаях животных отдали хозяевам, а во втором – одному из сотрудников центра передержки домашних животных.

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