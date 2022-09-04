Стадион будет крытый. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирском саду Дзержинского построят футбольный манеж за 120 миллионов рублей. Стадион будет находится на улице Авиационной. Его площадь составит 11219 квадратных метров.

- В манеже предусмотрено футбольное поле с размерами 100 х 50 м. с трибунами (с одной стороны). Возможна работа шести полей для мини-футбола в рамках тренировочных занятий. Также предусмотрен административно-бытовой корпус с раздевалками для футбольных команд, буфет на первом этаже, на втором этаже два спортивных зала с раздевалками, - рассказали КП-Новосибирск в администрации города Новосибирска.

Как сообщают в администрации города, строительство начнется в третьем квартале 2022 года. Сдать манеж планируют к 2025 году.

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