Город Бердск отметил свой день рождения. Фото: администрация города Бердска

Под Новосибирском город Бердск отметил свой 306-й день рождения. Праздничные мероприятия начались с самого утра.

Сначала власти Бердска возложили цветы к городским памятникам и мемориалам. В этот же день 3 сентября открыли памятник Анатолию Сорокину. Это единственный бердский поэт, включенный в словарь Николая Николаевича Яновского «Русские писатели Сибири XX века»

Вечером в городе выступил певец Дмитрий Колдун, а завершился день праздничным фейерверком.

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