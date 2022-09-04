Город Бердск отметил свой день рождения. Фото: администрация города Бердска
Под Новосибирском город Бердск отметил свой 306-й день рождения. Праздничные мероприятия начались с самого утра.
Сначала власти Бердска возложили цветы к городским памятникам и мемориалам. В этот же день 3 сентября открыли памятник Анатолию Сорокину. Это единственный бердский поэт, включенный в словарь Николая Николаевича Яновского «Русские писатели Сибири XX века»
Вечером в городе выступил певец Дмитрий Колдун, а завершился день праздничным фейерверком.
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