В правоохранительные органы она не обращалась. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Возле НГУ в Новосибирске заметили эксгибициониста. Об этом изданию «Родные берега» рассказала одна из местных жительниц Академгородка.

По словам девушки, она заметила мужчину на лесной тропе, ведущей от остановки НГУ до Цветного проезда. Он был в кустах, и местная жительница заметила его издалека.

Напомним, что в конце августа девушки видели двух эксгибиционистов на пустыре между улицами Полевой и Российской. Они были в балаклавах и со спущенными штанами.

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