Эксперт рассказал, развита ли в Новосибирске инфраструктура для незрячих. Фото: "Ведомости Заксобрания НСО".

Директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Лесневский рассказал, как развита в Новосибирске инфраструктура для незрячих. Об этом он сообщил корреспондентам сайта «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

– С инфраструктурой в городе ещё большое поле работы. Здесь уже пора следовать многочисленным стандартам, требованиям и порядкам. Ведь если учесть людей маломобильных и тех, кто им помогает, в безбарьерной городской среде заинтересованы до 40% жителей. Безбарьерное общее пространство — это стратегия развития. Наша библиотека была и остаётся проводником различных подходов и технических решений, делающих город доступным, – уверен директор специальной библиотеки для незрячих.

При этом он отметил, что с точки зрения менталитета, невидящие горожане стали более просвещенными.

Юрий Лесневский добавил, что к нему за консультацией часто обращаются представители различных учреждений. Все они хотят понять, как им адаптировать свои пространства для людей с ограниченными возможностями. Они намерены сделать их удобнее для таких особенных посетителей.

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