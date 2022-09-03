Бердск под Новосибирском 3 сентября отметил свой 306-й день рождения. Фото: администрация Бердска.

В субботу, 3 сентября, город Бердск под Новосибирском отметил свой 306-й день рождения. В городе прошли различные мероприятия в честь праздничной даты.

Утром власти Бердска возложили цветы к городским мемориалам и памятникам. Также в городском парке открыли памятник Анатолию Сорокину. Как пояснили в администрации, Анатолий Лаврентьевич Сорокин – единственный бердский поэт, включенный в словарь Николая Николаевича Яновского «Русские писатели Сибири XX века». Основные мероприятия прошли в городском парке культуры и отдыха. Там сегодня провели много акций, выставок и мастер-классов. Во всем этом активно и с удовольствием участвовали горожане. Также в парке провели спортивные мероприятия.

Вечером в Бердске выступил Дмитрий Колдун, а завершился праздник ярким фейерверком.

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