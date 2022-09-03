В Новосибирске водитель без прав на «Мазде» влетел в столб. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В субботу, 3 сентября, в Первомайском районе Новосибирска в световую опору врезалась «Мазда Демио». О ДТП рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Водитель 1994 г. р. без прав ехал по улице Одоевского со стороны улицы Бердское шоссе в сторону улицы Мирная. В пути он не справился с управлением и въехал в столб, – уточнили в Госавтоинспекции.

Водитель-нарушитель в результате жесткого столкновения получил различные травмы. Его госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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