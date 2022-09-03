В Новосибирске на козырьке дома на Советской улице нашли мертвую женщину. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В субботу, 3 сентября, в Новосибирске на козырьке дома на улице Советской, 40 жильцы обнаружили труп женщины. Они вызвали на место экстренные службы.
– По факту обнаружения тела проводится проверка, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Причину гибели человека установят специалисты.
По словам очевидцев, на козырьке нашли труп женщины преклонного возраста.
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