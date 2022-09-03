В Новосибирске задержали мужчину, который наблюдал за детьми, спустив штаны

В Новосибирске задержали мужчину, наблюдавшего за детьми со спущенными штанами. Фото: Телеграм-канал "Роники 54".

Новосибирцы рассказали о задержании мужчины, который занимался самоудовлетворением, смотря на детей. Его заметили на Родниках.

– Он смотрел на детей со второго этажа, стоя со спущенными штанами. Также известно, что он бегал за ребятишками до этого в ЖК Онегина, приставал. А еще его видели на линейке в 218 школе, – написали очевидцы в телеграм-канале «Родники 54».

Они сфотографировали мужчину с нездоровым интересом к детям. На кадрах видно, что его задержали полицейские. Правоохранители проводят проверку. Устанавливают причастность гражданина к противоправным деяниям.

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