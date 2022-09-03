В Новосибирске на строящейся ледовой арене смонтированы системы вентиляции и кондиционирования. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске к пуско-наладочным работам готовят системы вентиляции и кондиционирования. Об этом Губернатору Андрею Травникову доложили в рамках очередного выездного совещания на площадке строительства многофункциональной ледовой арены. Глава региона проконтролировал ход строительства МЛА, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории, прилегающей к МЛА, и темпы благоустройства.

– Текущий статус – практически завершены отделочные работы в помещениях, раскрыт фронт работ для финишных операций, многие из них уже начаты – в частности, монтаж постоянного дизайнерского освещения, – пояснил Андрей Травников. – На внешнем фасаде проектная подсветка уже смонтирована и опробована в работе. Сегодня выполняется отмывка стеклянного фасада. На большой арене продолжается монтаж кресел – уже смонтировано более четверти от всего поставленного объёма. Завершаются отделочные работы стен основной арены. Ведётся сборка видеокуба – на него навешивают светодиодные панели. Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки. Есть дополнительный фронт работ по благоустройству – с одной стороны, озеленители уже приступили к высадке газонов, с другой, есть возможность усилиться на укладке асфальта. Наше требование – завершить укладку асфальта, высадку кустарников и деревьев до наступления холодов. Очень большой фронт – по наладочным работам: огромное количество систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. Монтаж всех этих систем закончен, сегодня надо активно приступать к пуско-наладочным работам и обеспечивать надёжную работоспособность в соответствии с заложенными алгоритмами программного обеспечения. С подрядчиками этот график согласован, по пуско-наладке он будет очень напряжённый, – подчеркнул Губернатор.

В общей сложности возле ледового дворца предстоит высадят несколько тысяч растений. Работы идут строго по графику. По информации генерального подрядчика, ООО «ЭлинАльфа», готовят высадку саженцев различных деревьев и кустарников.

Ход работ находится под контролем региональных властей.

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