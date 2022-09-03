Друзья новосибирских туристов, пострадавших при восхождении на Ключевскую сопку, назвали возможную причину ЧП. Фото: Ксения БЕЗБОРОДОВА.

Друзья новосибирских туристов, пострадавших при восхождении на Ключевскую сопку, назвали возможную причину ЧП.

- Есть предположение, что связка сорвалась. Связка - это когда группа на маршруте связана между собой веревкой для безопасного прохождения, - рассказал КП-Новосибирск один из знакомых новосибирских туристов.

Напомним, трагедия на Ключевой сопке произошла 3 сентября. Четверо туристов погибли при восхождении на нее на высоте 4200 метров. Об этом сообщил один из гидов, связавшись со спасателями. Ранее был опубликован список туристов, но кто погиб пока неизвестно.

Сейчас туристы ставят палатку и ждут МЧС. Известно, что у одного из гидов сломана нога, ребра и повреждена шея

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно состояние туристов, попавших в ЧП при восхождении на Ключевскую сопку

По словам источника, знакомого с ситуацией, гиды живы (подробности)

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы

В группе было 12 человек (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber