В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп». Фото: "Инцидент Новосибирск".
В Новосибирске в субботу, 3 сентября, эвакуировали персонал и посетителей ТРЦ «Калейдоскоп». Информация об этом появилась в соцсети.
– Был звонок о взрывном устройстве, – утверждают очевидцы.
Информацию о взрывчатке посетителям центра подтвердили охранники. Сейчас на месте работают экстренные службы. Они обследуют здание на наличие опасных устройств.
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