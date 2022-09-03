В Новосибирске эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп». Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске в субботу, 3 сентября, эвакуировали персонал и посетителей ТРЦ «Калейдоскоп». Информация об этом появилась в соцсети.

– Был звонок о взрывном устройстве, – утверждают очевидцы.

Информацию о взрывчатке посетителям центра подтвердили охранники. Сейчас на месте работают экстренные службы. Они обследуют здание на наличие опасных устройств.

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