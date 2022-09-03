В Новосибирске в строящейся ледовой арене смонтировали системы вентиляции и кондиционирования. Фото: правительство НСО.

В субботу, 3 сентября, стало известно, что в новосибирском строящемся ЛДС смонтировали системы вентиляции и кондиционирования. Об этом в ходе выездного совещания доложили губернатору региона Андрею Травникову.

По словам главы области, в ЛДС почти завершили отделку в помещениях, начали монтаж дизайнерского освещения. На внешнем фасаде здания смонтировали и опробовали в работе проектную подсветку. Сейчас отмывают стеклянный фасад. А на большой арене уже монтируют кресла. Также, уточнил губернатор, заканчивают отделку стен основной арены, а еще собирают видеокуб, навешивая на него светодиодные панели.

– Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки. По некоторым наименованиям пришлось искать замены, и это повлияло на сроки поставок. В частности, на этой неделе мы ждём высоковольтную подстанцию, которая изначально должна была быть поставлена французским заводом, но фактически заказ исполнил Санкт-Петербургский электротехнический завод. Критической нехватки оборудования за счёт подобных импортозамещающих решений допущено не было, – добавил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что по требованию укладку асфальта на объекте нужно закончить до холодов. Это требование касается и высадки деревьев с кустарниками. В общей сложности у ЛДС высадят несколько тысяч растений.

Также известно, что до октября в ЛДС смонтируют все 10,5 тысяч кресел. Они поэтапно поступают на объект. Предназначены кресла для основной арены.

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