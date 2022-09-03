Эффектная сибирячка рассказала, почему толкала автомобиль в мини-юбке. Фото: предоставлено Ксенией Курносовой.

Видео с девушкой в мини-юбке, толкавшей автомобиль, взорвало соцсети еще два года назад. На днях нашумевшие кадры вновь завирусились в СМИ. Красавица, которая произвела фурор в Сети, пояснила, почему толкала машину.

Юбка задралась, а девушка попросту не заметила. Фото: соцсети.

– Машина сломалась, и нам с подругой пришлось ее толкать. Умер генератор. 20 минут нам никто не мог помочь, поэтому мы решили, что сами справимся. В тот день я была в обычной одежде. Просто юбка задралась, а я не заметила, – поделилась с КП-Новосибирск Ксения Курносова.

Над ситуацией девушка посмеялась. По ее словам, многие поддержали её, но нашлись и те, кто писал гадости. Ксения говорит, что оставлять машину на проезжей части было бы глупо.

Известно, что молодая сибирячка окончила СГУПС по специальности инженер-конструктор. Училась Ксения на бюджете.

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