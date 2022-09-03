Массовое ДТП произошло ночью на Ипподромской в Новосибирске. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В ночь на субботу, 3 сентября, в Новосибирске на улице Ипподромской произошло массовое ДТП. Очевидцы сфотографировали последствия аварии и поделились кадрами в соцсети.

– О пострадавших информации нет, – написали в паблике «Инцидент Новосибирск».

На фото к посту видно, что минимум 3 машины выстроились в «паровозик» из-за столкновений.

В ГИБДД по городу сообщили, что в массовой аварии никто не пострадал. ДТП оформили как происшествие с материальным ущербом.

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