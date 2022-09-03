ДК «Сибсельмаш» сносят в Новосибирске на площади Маркса. Фото: Анна Терешкова // соцсети.

В Новосибирске активно сносят ДК «Сибсельмаш». Известно, что недострой простоял в городе 43 года. Ликвидировать задние в городе начали летом 2022 года.

К сносу объект подготовили в начале мая: площадку огородили забором. Как пишет «РБК Новосибирск» сносят здание без значительного шума. Левое крыло здания уже разрушили.

Занимается сносом ДК-недостроя фирма девелопера Тимура Саттарова. Он – собственник объекта с 2020 года.

На месте снесенного здания построят многопрофильный центр с апарт-отелем. Там будут кафе, магазины, рестораны. Здания смогут достигать в высоту до 24 этажей. Возвести центр планируют к весне 2025 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber