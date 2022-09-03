В Новосибирске нашли пропавшую 16-летнюю девочку в белом хиджабе.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске пропала 16-летняя школьница в белом хиджабе. Девочка не вернулась домой накануне, 2 сентября. Её искали волонтеры.
– Найдена, жива. Вернулась домой сама, – рассказали КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Как пояснила руководитель ПСО Алеся Яблонских, девочка ушла из дома после ссоры с мамой. Конфликт произошел из-за сотового телефона. Вероятно, это могло стать причиной ухода подростка.
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