В Минобразования рассказали, каких учителей не хватает в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно дефицит каких учителей есть в Новосибирской области. Информацию об этом КП-Новосибирск предоставили в региональном Минобразования.

По данным ведомства, на первом месте в списке – учителя математики – 16,1% от общего количества вакансий педагогов. На втором – учителя русского и литературы,14,3%. Замыкают тройку дефицитных кадров учителя иностранных языков –13,5%.

В Минобразования добавили, что по данным на 1 августа в регионе размещали 788 вакансий от школ. Показатель составляет примерно 3% от общего количества учителей в регионе.

Наибольший дефицит учителей зафиксирован в Новосибирске. Известно, что составляет он 26,5 % от общего числа вакансий.

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