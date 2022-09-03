В Минобразования рассказали, каких учителей не хватает в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно дефицит каких учителей есть в Новосибирской области. Информацию об этом КП-Новосибирск предоставили в региональном Минобразования.
По данным ведомства, на первом месте в списке – учителя математики – 16,1% от общего количества вакансий педагогов. На втором – учителя русского и литературы,14,3%. Замыкают тройку дефицитных кадров учителя иностранных языков –13,5%.
В Минобразования добавили, что по данным на 1 августа в регионе размещали 788 вакансий от школ. Показатель составляет примерно 3% от общего количества учителей в регионе.
Наибольший дефицит учителей зафиксирован в Новосибирске. Известно, что составляет он 26,5 % от общего числа вакансий.
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