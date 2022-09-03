ХК «Сибирь» обыграл команду из Сочи. Фото: ХК "Сибирь".

ХК «Сибирь» победил в матче с сочинской командой в стартовом гостевом матче КХЛ. Завершилась игра со счетом 2:0. Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

– Шайбы в ворота соперника забросили Тэйлор Бек и Владимир Бутузов! Антон Красоткин отстоял ворота, отразив 31 бросок соперника, – уточнили в ХК «Сибирь».

В Сочи новосибирские хоккеисты вылетели 1 сентября. Следующий матч состоится 4-го сентября. ХК «Сибирь» сыграет со «Спартаком».

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