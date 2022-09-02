В Новосибирской области на выходных ожидается до +35 градусов

По словам синоптиков, жарче всего будет в юго-западной части региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области на выходных ожидается жара до +35 градусов. Однако настолько тепло будет только в юго-западной части региона.

— В субботу, 3 сентября, ночью будет прохладно до +5…+7 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В воскресенье, 4 сентября, ночью ожидается +16…+18 градусов, днем станет еще жарче — +26…+28 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Несмотря на +35 градусов в юго-западных районах области, в среднем же температура воздуха будет колебаться на отметке +20…+29 градусов. А вот в воскресенье по региону будет прохладная погода +18…+23 градуса. Также ожидаются сильные ветра с порывами до 18 метров в секунду, кратковременные дожди и грозы.

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