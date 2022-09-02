В Новосибирске полиция ищет напавшего на 18-летнюю девушку

Самое яркое, что отпечаталось в памяти пострадавшей — ярко-красные губы мужчины, которые выделялись на лице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске полиция ищет мужчину, напавшего на 18-летнюю девушку. Инцидент произошел на остановке Бердское шоссе в Первомайском районе. Девушка ждала автобус, когда на нее сзади накинулся неизвестный. Мужчина взял её за плечи и затащил за остановку. По словам матери, мужчина ставил ее дочь на колени, пинал, вырвал много волос и бил кулаками. Девушки удалось вырваться и заскочить в подъехавший автобус.

— В полицию поступило заявление от жительницы Первомайского района о причинении ей телесных повреждений неизвестным гражданином. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в региональном МВД.

По словам девушки, напавший был крупного телосложения, одет в белую футболку, серые шорты и солнцезащитные очки. Самое яркое, что отпечаталось в памяти пострадавшей — ярко-красные губы мужчины, которые выделялись на лице.

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