Погода в Новосибирске на 3 сентября 2022 года: жаркие осенние выходные

Суббота начнется с тепла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 3 сентября 2022 года: в городе снова потеплеет. Хотя ночью будет всего +5, днем потеплеет до +20…+22.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду ночью и 5-10 метров в секунду днем, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области 3 сентября станет днем контрастов. Ночью в южных районах температура может доходить до +14 градусов, а в северных — до -2. Днем же будет +23…+28, по юго-западу — до +35, по северо-востоку — +17…+22. Ночью пройдет дождь, днем во многих районах преимущественно без осадков, кроме по северо-запада — там тоже пройдет дождь. Ночью и утром местами туманы.

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