Братья, сыгравшие Электроника и Сыроежкина, снимаются в фильме «Брат 3»

Братьев Торсуев пригласил сняться в фильме их друг - режиссер картины Валерий Переверзев. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

«Электроник» Владимир Торсуев рассказал КП-Новосибирск о скандальном «Брат 3» и своей роли в нем. По его словам, фильм не имеет никого отношения к предыдущим «Братьям», но чем больше на этом хайпят, тем больше это нравится съемочной команде.

— Я очень благодарен Валерию Переверзеву за то, что он нашел для нас с братом роли в этой картине. У меня были разные герои, но такого персонажа я еще не играл. Он глубокий, очень гадкий, гораздо гаже, чем тот же Данила Багров. И для меня это интереснее! Больше ничего рассказать не могу — сюжет мы пока не раскрываем! — рассказал КП-Новосибирск Владимир Торсуев.

Торсуев отметил, что вместе с братом давно дружит с автором картины Переверзевым, и они часто снимаются в фильмах режиссёра. «Брат 3» не стал исключением. По словам «электроника», для него с братом написаны необычные роли.

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