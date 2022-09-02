МВД проведет проверку после падения пенсионерки в автобусе №64 в Новосибирске

В полиции сообщили, что получили заявление от пострадавшей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске МВД проведет проверку после того, как пенсионерка разбила себе голову в автобусе №64. По словам очевидцев, водитель резко тронулся с места, пожилая женщина не устояла и упала в проходе. Однако автобус не остановился, а кондуктор даже не попыталась помочь упавшей пенсионерке. Через некоторое время женщина сама с трудом вышла на своей остановке. Произошло ЧП 1 сентября.

— Заявление гражданки зарегистрировано в полиции в установленном порядке. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в региональном МВД.

Это не первый раз, когда люди падают в проходе автобуса из-за того, что водитель слишком резко трогается с места. 25 августа было зафиксировано сразу два таких случая: в автобусах №88 и №93. Но там водитель не скрылся с места ДТП, и авария была оформлена как полагается.

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