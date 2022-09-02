В Бердске при пожаре в квартире жилого дома пострадала 83-летняя женщина

В Бердске в жилом доме загорелась квартира.
Фото: Сергей ГАПОН
В пятницу, 2 сентября, в одной из квартир в городе Бердск произошел пожар. Вызов поступил в 15:28, сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС России по НСО.
Квартира загорелась на втором этаже пятиэтажки, расположенной по улице Островского, 105. В 15:33 пожарные прибыли на место ЧП.
− На кухне огонь повредил бытовую технику на площади пять метров квадратных, в комнате − мебель и бытовую технику, − рассказали в МЧС.
Площадь пожара составила 35 метров квадратных.
При помощи спасательных устройств с верхних этажей эвакуировали четырех человек. Среди них были двое детей.
Также из квартиры вынесли 83-летнюю хозяйку. Пожилую женщину госпитализировали с отравлением угарным газом.
− На тушение были задействованы пять единиц техники и 21 человек, − сообщили КП-Новосибирск в МЧС.
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