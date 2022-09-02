По заявке в один многоквартирный дом уже дали тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начался отопительный сезон. Пока тепло досрочно пустили только в один многоквартирный дом, однако в компании СГК сообщили, что в обработке находится еще десять заявок.

— Мы ответили положительно, но жильцам надо будет принять решение всем домом, после чего подать официальную заявку через УК. Один дом это уже сделал и получил возможность подключиться — на Лазарева, 22 будет тепло уже 8 сентября, — передает Сибкрай.ru слова представителя СГК Наталии Барсуковой.

Напомним, дата отопительного сезона еще не определенна. Однако обычно он начинается, если 5 дней температура воздуха держится ниже 8 градусов. Люди, которым уже сейчас холодно, могут подать заявку на досрочное подключение тепла.

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