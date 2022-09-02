В трех районах Новосибирской области уберут незаконные свалки до конца 2022 года

До конца года еще в трех района региона ликвидируют незаконные свалки. Фото: Минприроды НСО

В Новосибирской области до конца 2022 года ликвидируют незаконные свалки в Баганском, Карасукском и Искитимском районах. Всего на текущий год было запланировано 6 районов, и половину из них уже очистили.

— На ликвидацию несанкционированных свалок на этот год в областном бюджете по госпрограмме предусмотрено порядка 55 миллионов руб. В настоящий момент ликвидированы три свалки в Болотнинском районе, по одной в Коченовском и Карасукском, и самая большая по площади была в Краснозерском районе. До конца года будут завершены работы по другим несанкционированным свалкам на территории Баганского, Искитимского и Карасукского районов, — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

По его словам, на период с 2023 по 2025 год из областного бюджета ежегодно будет выделяться не менее 34 миллионов рублей на ликвидацию незаконных свалок.

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