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Общество2 сентября 2022 13:44

В Барнауле заметили девушку в школьной форме, которая ехала на мотоцикле

Ее сняли на видео
Анастасия ХРОМЫХ
Одетую в школьную форму девушку на мотоцикле заметили в Барнауле. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Барнаул

Одетую в школьную форму девушку на мотоцикле заметили в Барнауле. Фото: стоп-кадр из видео / Инцидент Барнаул

Одетую в школьную форму девушку на мотоцикле заметили в Барнауле. Об этом написал «Толк».

Изначально публикация появилась в группе «Инцидент Барнаул». Девушку сняли на видео 1 сентября.

Сибирячка гнала на белоснежном мотоцикле. При этом она была одета как выпускница. Девушка нарядилась в платье с фартуком и завязала праздничные банты.

На бедре у нее красовалась большая татуировка. Да и выглядела она старше 18. Так что, по всей видимости, это была взрослая девушка, а не школьница.

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