Новосибирские грибники пожаловались на нашествие клещей

По словам грибников, клещей стало больше в последние недели августа.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирские грибники начали жаловаться на нашествие клещей. За последние недели люди сняли с себя и домашних животных клещей больше, чем за все лето.
— Этим летом с мужем собирали грибы и ягоды без встреч с клещами. А на прошедшей неделе сняли с одежды 3 штуки за два посещения знакомого нам леса. Очень неприятно. Теперь не очень хочется в лес...
— На этих выходных 9 штук сняла. Правда не впился никто.
— В районе Жеребцово в выходные поймала клеща. Анализ положительный, боррелиозный клещ попался, — рассказывают подписчики паблика ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирска».
Нашествие связано с погодой: клещи любят пасмурную и прохладную погоду без сильного ветра.
Напомним, что этим летом в 2 раза увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом. По данным за июль, в регионе зарегистрировано больше 14 тысяч случаев покусов.
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