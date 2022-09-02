Новосибирские грибники пожаловались на нашествие клещей

По словам грибников, клещей стало больше в последние недели августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские грибники начали жаловаться на нашествие клещей. За последние недели люди сняли с себя и домашних животных клещей больше, чем за все лето.

— Этим летом с мужем собирали грибы и ягоды без встреч с клещами. А на прошедшей неделе сняли с одежды 3 штуки за два посещения знакомого нам леса. Очень неприятно. Теперь не очень хочется в лес...

— На этих выходных 9 штук сняла. Правда не впился никто.

— В районе Жеребцово в выходные поймала клеща. Анализ положительный, боррелиозный клещ попался, — рассказывают подписчики паблика ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирска».

Нашествие связано с погодой: клещи любят пасмурную и прохладную погоду без сильного ветра.

Напомним, что этим летом в 2 раза увеличилась заболеваемость клещевым энцефалитом. По данным за июль, в регионе зарегистрировано больше 14 тысяч случаев покусов.

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