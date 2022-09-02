Появилось видео из автобуса, окно которого разбил мужчина в Новосибирске

Появилось видео из автобуса, окно которого разбил новосибирец 1 сентября. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54 Black

В соцсетях опубликовали видео из «ПАЗика», в окно которого новосибирец бросил неизвестный предмет. Ролик появился в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Напомним, инцидент произошел 1 сентября на улице Хилокской. Мужчина разбил окно автобуса из-за того, что водитель якобы не подождал его на остановке.

По видео можно понять, что между пассажирами «ПАЗика» и этим мужчиной произошел какой-то конфликт.

− Что ты хочешь? Иди сюда! Ты ненормальный? – кричала женщина, обращаясь к неизвестному на улице.

Спустя несколько секунд раздался звук удара. Когда снимавший направил камеру на заднюю часть салона, на экране возникла следующая картина – покрытое трещинами стекло с дырой и ошарашенный мальчик. Ребенок как раз сидел около этого окна. Мальчику очень повезло, что брошенный предмет не попал в него.

После этого ребенок выскочил из автобуса и направился в сторону мужчины, что-то крича.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец разбил окно «ПАЗика», который не подождал его на остановке.

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