В Новосибирске Mitsubishi сбила мужчину, перебегавшего дорогу

Мужчину сбили, когда он перебегал дорогу. Фото: ГИБДД по НСО

В Новосибирске Mitsubishi сбила 31-летнего мужчину, решившего перебежать проезжую часть, а не переходить ее по надземному переходу. ДТП произошло днем в пятницу, 2 сентября.

— 38-летний водитель за рулем Mitsubishi Outlander XL двигался по Бугринскому мосту. В пути следования напротив дома №43 по улице Обская он сбил пешехода. Тот переходил дорогу вне зоны надземного перехода, решив пересечь проезжую часть, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим пешеходом оказался 31-летний мужчина. Его доставили в больницу с различными травмами. На месте аварии работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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