Сибирячка попала под суд, отдав банковскую карту чужому человеку

На карту внесли фальшивые деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сибирячке, отдавшей банковскую карту чужому человеку, назначили 1,5 года исправительных работ. Дело рассматривалось в Дзержинском районном суде.

- К женщине в парке подошел незнакомый человек и предложил подзаработать. Ей нужно было сделать банковскую карту и отдать другому человеку. За это ей заплатили 2 тысячи рублей, - говорится в приговоре.

В итоге на карту внесли поддельные 5 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье неправомерный оборот средств платежей.

Женщине назначили 1,5 года исправительных работ. При этом из ее зарплаты будут удерживать 5% в счет доходов государства.

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