В Новосибирске осудят мужчину, зарезавшего знакомого

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: ДУЭЛЬ Алексей

В Новосибирске осудят 48-летнего мужчину, зарезавшего знакомого во время застолья. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

— Вечером 25 июня 2022 года обвиняемый совместно с потерпевшим выпивали на участке дома по улице Ядринцевской. Между ними произошел конфликт, и фигурант дела не менее 5 раз ударил своего приятеля ножом по жизненно важным органам. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый выбросил нож в огород соседей и скрылся с места преступления, — рассказали в региональном СК.

Во время следствия мужчина содержался в СИЗО. Свою вину он признал в полном объеме, написал явку с повинной. Теперь в деле будет разбираться Октябрьский районный суд.

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