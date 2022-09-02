В Новосибирской области 19-летний водитель погиб после наезда на забор

В Карасукском районе 19-летний водитель погиб после наезда на забор. Фото: Госавтоинспекция НСО
В селе Рассказово Карасукского района 19-летний водитель погиб после наезда на забор. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
ДТП произошло 1 сентября в 6:35. Молодой человек без водительского удостоверения ехал на автомобиле марки Nissan Sunny. Он двигался со стороны улицы Майская в сторону улицы Солнечная.
В какой-то момент парень не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. После этого машина перевернулась.
В результате произошедшего водитель получил многочисленные травмы.
− Молодого человека доставили в больницу. В течение суток он скончался, не приходя в сознание, − рассказали в ГИБДД.
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