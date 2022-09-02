В Новосибирской области 19-летний водитель погиб после наезда на забор

В Карасукском районе 19-летний водитель погиб после наезда на забор. Фото: Госавтоинспекция НСО

В селе Рассказово Карасукского района 19-летний водитель погиб после наезда на забор. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

ДТП произошло 1 сентября в 6:35. Молодой человек без водительского удостоверения ехал на автомобиле марки Nissan Sunny. Он двигался со стороны улицы Майская в сторону улицы Солнечная.

В какой-то момент парень не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. После этого машина перевернулась.

В результате произошедшего водитель получил многочисленные травмы.

− Молодого человека доставили в больницу. В течение суток он скончался, не приходя в сознание, − рассказали в ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber