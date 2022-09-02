В Новосибирске ограничат проезд по улицам Серафимовича и Котовского

Ограничения ввели из-за аварийного ремонта теплотрассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничат проезд по двум улицам в Ленинском районе. Ограничение будет действовать, пока идет аварийный ремонт на теплотрассе.

— По 16 сентября закрыта для проезда улица Котовского в районе дома №27. По 5 сентября на 4 метра сужена улица Серафимовича в районе здания №15/1, — сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за стройки четвертого моста через Обь с 16 сентября по 16 октября по ночам будут закрывать проезд через улицу Ипподромскую от пересечения с улицей Большевистской до пересечения с улицей Кирова.

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