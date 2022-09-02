Под Новосибирском произошел пожар из-за неосторожности при сварочных работах

В Бердске произошел ландшафтный пожар из-за неосторожности при сварочных работах. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Бердске в СНТ «Росинка» произошел ландшафтный пожар. Причиной стала неосторожность при сварочных работах, рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании поступило в четверг, 1 сентября, в 12:22. На одном из участков загорелась трава. Площадь пожара составила 100 метров квадратных. На место незамедлительно выехали огнеборцы.

− Пламя могло распространиться и на соседние дачи, горение травы уже пошло на другие участки, − отметили в МЧС.

Ситуацию удалось взять под контроль. Возгорание ликвидировали за две минуты.

Выяснилось, что один из местных жителей пилил металлические конструкции угловой шлифовальной машиной. Искры попали на сухую траву, и она моментально загорелась.

На мужчину составят административный протокол о нарушении техники пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В МЧС напомнили, что на тех людей, по вине которых возник пожар и было уничтожено или повреждено чужое имущество либо причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, наложат административный штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

− Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, а это свыше 250 тысяч рублей, из-за неосторожного обращения с огнем влечет возбуждение уголовного дела, − добавили в публикации.

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