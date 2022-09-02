В Новосибирске женщина на «Мазде» сбила 13-летнего подростка

В Заельцовском районе Новосибирска «Мазда» сбила 13-летнего подростка. Фото: Госавтоинспекция НСО
В пятницу, 2 сентября, в Заельцовском районе Новосибирска «Мазда» сбила 13-летнего подростка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции НСО.
ДТП произошло в 11:05. За рулем иномарки сидела 34-летняя женщина. Напротив дома 102/4 по улице Красный проспект она наехала на несовершеннолетнего пешехода.
− Подросток пересекал проезжую слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, − уточнили в ГИБДД.
В результате ДТП мальчик получил различные травмы. Пострадавшего забрали в больницу.
На место прибыл экипаж ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняют.
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