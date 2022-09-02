Мужчина оплачивал покупки с чужой карты. Фото: Андрей АБРАМОВ

Новосибирца осудили на 2 года условно за кражу денег с карты. Как говорится в приговоре Кировского районного суда, мужчина шел домой и рядом с гаражами нашел лежащие на земле детское кресло, папку с документами, где были чужие банковские карты и водительское удостоверение.

- Мужчина пришел домой и попросил жену позвонить по указанному в документах номеру телефона. Он хотел вернуть бумаги и детское кресло. А вот с картами обвиняемый пошел в магазин. Купил продукты, алкоголь и витамины в аптеке. После заправил автомобиль своего знакомого, который подвозил его до дома, - говорится на сайте Кировского районного суда.

Было возбуждено уголовное дело по статье кража с банковского счета.

Мужчине дали два года условного срока.

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