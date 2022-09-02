Мэрия проверит новосибирскую школу, где пятикласснице стало плохо на линейке

В Новосибирске мэрия проверит школу № 202, где пятикласснице стало плохо на линейке 1 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске мэрия проверит школу № 202, где пятикласснице стало плохо на линейке 1 сентября. Об этом вчера рассказали в соцсетях очевидцы.
— Сейчас создана рабочая группа в департаменте, которая занимается изучением этой ситуации. Сегодня до конца дня мы должны получить материалы по этой теме, — сообщил на пресс-конференции глава департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
Напомним, как позже пояснили КП-Новосибирск в самом учебном учреждении, у девочки сильно закружилась голова, ее отнесли в медпункт, где она быстро пришла в себя. Ребенку даже не потребовалось вызывать скорую помощь.
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