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Общество2 сентября 2022 8:47

В Новосибирске на Инском кладбище вандалы испачкали краской оградки

Очевидцы считают, что так посетитель кладбища помечал путь, чтобы не заблудиться
Надежда КАСЬЯНОВА
Очевидцы считают, что желтой краской посетитель помечал себе путь, чтобы не заблудиться. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Очевидцы считают, что желтой краской посетитель помечал себе путь, чтобы не заблудиться. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске на Инском кладбище посетители заметили, что столбики некоторых оградок испачканы желтой краской. Впервые на ярко-желтые метки люди обратили внимание в пятницу, 2 сентября.

— Испачкали, видимо, чтобы дорогу не забыть. Почему нельзя было это сделать скотчем, лентой или приклеить бумажки — непонятно. Виновных легко найти по их же меткам, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По его словам, с такой проблемой не обязательно обращаться в полицию с заявлением о порче имущества и вандализме. Будет достаточно, если виновный сам в течение недели закрасит свои метки черной краской.

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