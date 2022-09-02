В Новосибирске на Инском кладбище вандалы испачкали краской оградки

Очевидцы считают, что желтой краской посетитель помечал себе путь, чтобы не заблудиться. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске на Инском кладбище посетители заметили, что столбики некоторых оградок испачканы желтой краской. Впервые на ярко-желтые метки люди обратили внимание в пятницу, 2 сентября.

— Испачкали, видимо, чтобы дорогу не забыть. Почему нельзя было это сделать скотчем, лентой или приклеить бумажки — непонятно. Виновных легко найти по их же меткам, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По его словам, с такой проблемой не обязательно обращаться в полицию с заявлением о порче имущества и вандализме. Будет достаточно, если виновный сам в течение недели закрасит свои метки черной краской.

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