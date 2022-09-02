Женщина обращалась в суд за компенсацией. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Сибирячке ампутировали ногу после ДТП. Как говорится в приговоре Кировского районного суда, водитель был за рулем «ГАЗели» и не убедился в том, что совершает безопасный маневр. В итоге женщине пришлось ампутировать левую ногу.

- Это оценивается, как тяжкий вред здоровью. Водитель оказал помощь женщине после ДТП в размере 50 и 15 тысяч рублей. Более того, по решению суда ему запретили водить транспортные средства 2 года, - написано на сайте.

По решению Кировского районного суда в пользу пострадавшей водитель должен выплатить 400 тысяч компенсации морального вреда.

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