В Новосибирске пенсионерка разбила голову в автобусе №64

Пенсионерка разбила голову в автобусе №64 в Новосибирске. Фото: Инцидент Новосибирск

Пожилая женщина разбила голову в автобусе №64. Об этом рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

Все произошло в четверг, 1 сентября.

Как сообщила автор поста, в 14:45 она вместе с двумя детьми зашла в автобус №64 на остановке «Бульвар Победы». Внезапно автобус начал движение, из-за чего женщина чуть не упала. Сибирячку возмутил тот факт, что водитель не посмотрел, все ли пассажиры вошли в салон.

Жительница Новосибирска обратилась к женщине-кондуктору и сделала замечание. Однако та посоветовала пообщаться на эту тему с водителем.

Вскоре в разговор вмешались две пассажирки. Они указали на залитые кровью ступеньки автобуса. Оказалось, что в этот же день там упала и ударилась головой пенсионерка.

− Мне сообщили, что в автобус заходила пожилая женщина. Водитель резко начал движение, в результате чего пенсионерка упала и разбила голову, − поделилась подробностями автор поста.

По словам очевидцев, водитель и кондуктор не помогли пострадавшей. Бабушке даже не предложили аптечку и не вызвали скорую. Пенсионерка с трудом вышла из автобуса на своей остановке, а водитель сразу же нажал на газ.

Мама двоих детей попыталась разобраться в ситуации. Она начала требовать номер начальства. Однако водитель и кондуктор ее игнорировали.

В итоге женщина написала заявление в полицию.

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