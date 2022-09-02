В Новосибирске парочка бомжей обчистила квартиру, пробравшись в дом через окно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Новосибирска обратился в полицию и заявил, что его квартиру на улице Мира обокрали. Придя домой, мужчина понял, что у него своровали телевизор, роутер, две куртки и 1500 тысячи рублей. В окне квартиры кто-то разбил стекло.

– Полицейские установили и задержали подозреваемых. Выяснилось, что воры пробрались в квартиру через окно, разбив стекло, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Домушниками оказались бомжи – мужчина 39-ти лет и его 42-летняя спутница. Ранее они уже были судимы за кражи.

Бездомные продали украденное на одном из рынков. Вырученные деньги спустили на свои нужды.

На бомжей возбудили уголовное дело за кражу. Теперь у них есть крыша над головой – их отправили в СИЗО.

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