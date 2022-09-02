В Новосибирской области мусороперерабатывающие комплексы сделают безопасными для экологии

На мусороперерабатывающих комплексах будут контролировать их влияние на экологию. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области на мусороперерабатывающих комплексах будут контролировать их влияние на экологию. Об этом сообщили в региональном правительстве. Для этого на предприятия будут внедрять новые технологии.

— Это обеспечивается за счет геологических экспертиз земельного участка для подбора оптимального места, устройства гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и организации системы сбора, выведения и накопления фильтрата. Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы, — рассказала начальник управления благоустройства регионального министерства ЖКХ и энергетики Наталья Аббасова.

Гидроизоляционный кран не позволит отходам попадать в почву и подземные воды. Чтобы контролировать этот процесс на каждом предприятии должны будут оборудовать 4 гидронаблюдательные скважины — чтобы следить за состоянием воды, 4 точки отбора поверхностных вод, 4 точки контроля состояния почвы. Также пробы будут снимать с воздуха, чтобы проверять уровень содержания вредных веществ. Исследовать на количество содержащихся химикатов будут и близлежащие растения.

Кроме того, чтобы снизить запах, а также уменьшить скопление вокруг комплексов насекомых, птиц и крыс, полигоны ТКО будут покрывать специальным материалом.

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