Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о повышении стоимости проезда в метро

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал планы повысить тариф в метро.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Недавно появилась информация, что в новосибирском метрополитене хотят повысить стоимость проезда. В пятницу, 2 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по этому поводу в ходе встречи с журналистами.
Ранее метрополитен заявил о необходимости повысить цену на проезд до 35 рублей. Якобы это необходимо для поддержания работы подземки в условиях растущей инфляции.
Градоначальник призвал аккуратно относится к этой информации.
− Никаких решений пока не принято. Речь идет об обсуждении экономической ситуации. Мы говорим об инфляции, − пояснил Анатолий Локоть.
Мэр предложил дождаться конца года. Тогда и будет понятно, нужно ли повышать тариф или нет.
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