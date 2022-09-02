Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался о повышении стоимости проезда в метро

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал планы повысить тариф в метро. Фото: Даба ДАБАЕВ

Недавно появилась информация, что в новосибирском метрополитене хотят повысить стоимость проезда. В пятницу, 2 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по этому поводу в ходе встречи с журналистами.

Ранее метрополитен заявил о необходимости повысить цену на проезд до 35 рублей. Якобы это необходимо для поддержания работы подземки в условиях растущей инфляции.

Градоначальник призвал аккуратно относится к этой информации.

− Никаких решений пока не принято. Речь идет об обсуждении экономической ситуации. Мы говорим об инфляции, − пояснил Анатолий Локоть.

Мэр предложил дождаться конца года. Тогда и будет понятно, нужно ли повышать тариф или нет.

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